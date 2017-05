“La Cumprativa” de Llorenç del Penedès inicia els actes de celebració del seu centenari

Els actes festius s'iniciaran aquest mes de maig i s'allargaran fins l'agost del 2018

Redacció

Actualitzada 03/05/2017 a les 10:12

La Societat Cultural i Recreativa “La Cumprativa” de Llorenç del Penedès arribarà el proper 2018 al seu 100è aniversari. L’entitat baixpenedesenca es mostra molt il·lusionada per arribar a aquesta fita, per la qual cosa ha decidit començar a celebrar l’esdeveniment aquest mes de maig amb un seguit d’actes festius que s’allargaran fins l’agost del 2018.



L’entitat presentarà totes les activitats del centenari el proper dissabte 6 de maig a les 19.30 amb un concert de música clàssica i parlaments de les autoritats. L’acte, gratuït i obert a tot el públic, es realitzarà a la mateixa “Cumprativa”.



“La Cumprativa”, d’inici agrícola, es va convertir en seu d’ideals llibertaris i progressistes de Llorenç del Penedès. Amb el temps, va esdevenir un espai lúdic, cultural i recreatiu. Després de la Guerra civil i en plena dictadura franquista va romandre tancada durant més de dues dècades. Gràcies a amics de la casa, el maig de 1964 es va autoritzar la reobertura de la societat, deixant de banda la vessant política de la societat.



El mes de gener de 1982 part de l’edifici va quedar en runes a causa de les obres de millora que es realitzaven al local originari, que no s’havia renovat des de que es va fundar. La caiguda de part de la sala va fer que els socis i amics de la casa l’aixequessin des de zero.

Actualment, és la seu de diferents grups folklòrics com són el Balls de Diables, els dracs, Banyetes, gegants, capgrossos i grallers. També es realitzen activitats com ara els balls de saló, teatre o activitats esportives, entre d’altres.