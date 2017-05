Investiguen suposades pressions d'una alt càrrec de Governació a pèrits judicials

Montserrat Mundi hauria demanat a càrrecs del departament el contingut dels seus informes sobre possibles irregularitats en ajuntaments de CDC però el departament ho nega

Actualitzada 02/05/2017 a les 19:30

El jutge del Vendrell que investiga l'anomenat 'cas del 3%' ha ordenat investigar les suposades pressions a tres pèrits judicials per part de Montserrat Mundi, directora general d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat i exalcaldessa de Sant Quirze del Vallès per CiU. La Direcció General d'Administració Local va proporcionar, a petició del jutge, quatre pèrits que treballen en aquest organisme perquè avaluessin expedients de contractació dels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Lloret de Mar i Figueres, a la recerca de suposades irregularitats en adjudicacions públiques que podrien haver servit per finançar CDC. Segons tres pèrits de Governació, Mundi els hauria intentat controlar el contingut dels seus informes, que formen part de la causa secreta que investiga el jutge Josep Bosch. No obstant, fonts del departament han negat qualsevol tipus de pressió als treballadors públics i emmarquen parcialment la motivació de les denúncies en un conflicte laboral.



Segons ha avançat 'El Periódico', el tècnic que va informar sobre els expedients de Sant Cugat, l'exsubdirector general d'Assistència Jurídica i Règim Local, va fer constar en el seu informe que el va emetre «amb total independència, malgrat els requeriments d'informació» de Mundi, cosa que va aixecar les sospites de la Guàrdia Civil, que va comprovar si van existir pressions. Segons va declarar davant de la Guàrdia Civil, Mundi li va dir: «Sempre serà millor que el controlem nosaltres que no pas altres, així ho podrem controlar millor», i que no havia de sortir res que no fos «supervisat» per ella.



Quan el pèrit s'hi va negar recordant-li que l'informe només el podia veure el jutge per estar sota secret, Mundi li va retreure que ocupava un lloc de confiança, que «el mínim que se li podia exigir era lleialtat i que informaria de la seva negativa a facilitar el contingut de l'informe a la consellera Meritxell Borràs». També va assegurar que va rebre «nombrosos recordatoris de com portava l'informe», el que va percebre com «una voluntat d'interferir en la seva independència».



Aquest tècnic va deixar voluntàriament el seu càrrec al trobar una altra feina al sector privat al setembre del 2016, però assegura que li van denegar l'excedència sense «fonament» ni altres «antecedents», per la qual cosa ha presentat un recurs al jutjat. Abans de deixar el seu càrrec, Mundi li va dir que, com que havia fet l'informe en horari laboral, «abans d'anar-se'n, havia de donar-li el que tenia fet» i «dir-li a la resta de tècnics que l'hi deixessin veure». Després de consultar-ho amb el jutge, no ho va fer.



Fonts de Governació han explicat que aquest càrrec intermedi té plaça de funcionari municipal i volia que li reservessin la plaça a la Generalitat, cosa que no és possible legalment. En deixar vacant el seu lloc, la pèrit que elaborava l'informe sobre Figueres, cap de servei de Règim Local i que havia ocupat aquell càrrec anteriorment, va optar-hi altre cop, però l'elegida va ser una altra persona del departament, cosa que hauria generat «malestar general» a la Subdirecció, segons Governació.



Segons el diari, la cap de servei es va negar a proporcionar informació a Mundi i va ser cessada el passat 31 de març, encara que ella va recórrer la decisió i un jutjat ha deixat sense efecte la decisió com a mesura cautelaríssima. Governació emmarca la decisió en una «reestructuració per millorar el funcionament» de la Subdirecció, i recorda que la dona va ser traslladada a una altra feina. Tot i conservar el seu lloc de treball, «les pressions no han cessat», diu l'atestat de la Guàrdia Civil. A més, el procurador que porta el seu acomiadament hauria renunciat al cas després de suposadament haver rebut una trucada del Gabinet Jurídic de la Generalitat dient-li que si «volia seguir col·laborant amb la Generalitat» havia de deixar el cas, cosa que va fer.



Mundi també hauria demanat informació al cap de servei d'Administració Local que va emetre el peritatge sobre Sant Celoni, com per exemple que li digués «com a mínim» si hi havia detectat «alguna irregularitat» i li va suggerir que retardés el lliurament de l'informe. Ell s'hi va negar i va comunicar als seus superiors aquestes peticions. L'únic perit que no ha relatat pressions és l'encarregat de l'informe de Lloret.



Fonts del departament expliquen que s'ha obert un expedient intern sobre riscos psicosocials en aquesta Subdirecció General, degut al conflicte laboral i al malestar generalitzat per certes decisions, nomenaments i càrrega de feina de fa temps, i que desvinculen de les recents investigacions judicials.



A més, les mateixes fonts han explicat que Mundi només va interessar-se pels informes pericials inicialment per saber si ella havia de fer o tenir coneixement d'alguna cosa, i per saber quan acabarien d'elaborar-se els informes per tal de repartir la càrrega de feina entre els seus altres subordinats, ja que els pèrits elaboraven els informes en horari laboral. En conèixer la investigació sobre aquestes pressions, Mundi va enviar una carta al jutge del Vendrell oferint la seva màxima col·laboració.