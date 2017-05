Retencions a l'N-340 a Comarruga per l'operació retorn

L'N-340 registra circulació amb retencions en sentit nord

Actualitzada 01/05/2017 a les 18:52

L'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg no s'ha fet esperar a la demarcació de Tarragona, on ha arribat durant la tarda d'aquest dilluns. La principal afectació en la circulació es troba a la carretera N-340, concretament al tram entre Roda de Berà i Comarruga. Segons indica el Servei Català de Trànsit (SCT), al voltant de les sis de la tarda, hi ha uns 8 quilòmetres de circulació amb retencions, des del quilòmetre 1.188 fins al 1.181, en direcció nord cap a Barcelona.Per la seva banda, el mateix SCT informa que un dels punts on hi pot haver més problemes de tot Catalunya és, precissament, l'N-340. Per aquest motiu, hi ha un dispositiu especial de circulació que estarà obert fins les 24 hores d'aquest dilluns. Un total de 1.524 agents dels Mossos d’Esquadra vetllaran per garantir la seguretat viària i la mobilitat arreu de Catalunya informant de les incidències que hi pugui haver, atenent les incidències que dificultin la mobilitat, i prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència continuada a la xarxa viària catalana.A més, però, el SCT demana la màxima col·laboració per tal d’evitar accidents i recorda la necessitat de mantenir l’atenció en tot moment durant la conducció. En aquest sentit, apel·la a la responsabilitat i la prudència dels usuaris de la xarxa viària perquè no hi hagi cap persona que perdi la vida a la carretera i els desplaçaments es facin amb la màxima seguretat.