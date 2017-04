Els fiscals del 3% demanen que el Consell Fiscal tracti el seu relleu del cas

El fiscal en cap d'Anticorrupció va substituir els dos fiscals que havien dut fins ara la causa del 3% fa uns dies

EFE

Actualitzada 28/04/2017 a les 16:14

Els fiscals que investiguen el cas de les comissions del 3% de CDC i que van ser rellevats d'aquesta causa fa uns dies pel fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, han demanat sotmetre aquest canvi al Consell Fiscal que està previst celebrar la setmana que ve. Segons han informat fonts del ministeri públic, José Grinda i Fernando Bermejo, que des del 2015 investiguen el cas de les comissions que CDC cobrava presumptament d'empresaris i que porta un jutge del Vendrell, han remès a Moix un escrit reclamant la revisió del seu canvi.



Els dos fiscals ho han fet en virtut de l'article 23 de l'Estatut Fiscal, que fa referència al dret d'un fiscal superior jeràrquicament, de designar-ne un altre mitjançant resolució motivada. Però aquest article afegeix que si hi ha discrepàncies, com passa aquí, resoldrà el superior jeràrquic comú a tots dos, en aquest cas el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i que la substitució serà comunicada en tot cas al Consell Fiscal, que podrà «expressar el seu parer». D'aquesta manera, Maza haurà d'escoltar el Consell Fiscal -que és el principal òrgan assessor del fiscal general de l'Estat i representa la carrera- abans de pronunciar-se sobre la seva reclamació.



En l'escrit, els fiscals exposen els motius de les seves discrepàncies de la decisió de rellevar-los, que la Fiscalia General de l'Estat va justificar en un comunicat per raons de proximitat, ja que els fiscals resideixen a Madrid i el cas el porta un jutge de Tarragona. Mentre es resol aquest recurs, Grinda i Bermejo segueixen en la causa en situació d'interinitat, de manera que fins aquell moment els nous fiscals, Teresa Duerto i Fernando Maldonado, que van investigar la trama de les ITV que portarà a la banqueta l'exnúmero dos de CiU Oriol Pujol, no podran portar a terme cap actuació en el cas 3%.



Està previst -encara que la convocatòria encara no és oficial- que el Consell Fiscal se celebri els dies 4 i 5 de maig, és a dir, la setmana que ve. La reunió es produirà en un moment de tensió a la Fiscalia per la gestió de Moix en aquest cas i en la investigació del cas Lezo, un assumpte pel qual l'Associació Professional de Fiscals Independents (APIF) vol fins i tot que es debati la seva continuïtat en el càrrec.



Aquesta causa la investiga el titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell i va arrencar a partir de la denúncia de l'exregidora d'ERC de Torredembarra Montse Gasull. Ara s'investiga el suposat cobrament de comissions il·legals a CDC a canvi de l'adjudicació d'obra pública.