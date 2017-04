El cartell de Santa Anna 2017 mostra la Festa Major des de l'espai

Anna Ortiz ha estat la dissenyadora del cartell, presentat el dia de Sant Jordi

Actualitzada 25/04/2017 a les 16:33

La Festa Major Santa Anna 2017 del Vendrell ja té cartell. Aquest va ser presentat pels Administradors de Santa Anna durant el dia de Sant Jordi. L’autora del cartell és Anna Ortiz Padró, dissenyadora gràfica i il·lustradora amb inquietuds per les arts plàstiques des de ben petita. Va estudiar batxillerat artístic a l’institut Baix Penedès i el grau superior de Disseny Gràfic a l’Escola Llotja de Barcelona. Actualment, és estudiant d’Animació i 3D i treballa en una agència de publicitat.«Fem-la grossa» és, definitivament, la frase que millor pot descriure una Festa Major: disbauxa, alegria i festa. És per això que en aquest cartell es visualitza l'expressió portada a l'exageració: amb el Vendrell vist des de l'espai, del planeta Terra en surten tots aquells elements que caracteritzen la festa de la vila: els castells, els gegants, el ball de bastons, les sardanes, la música, el ball de gitanes, els capgrossos, els diables, l’estiu i, sobretot, els focs artificials, explica l’autora.El dia de Sant Jordi també es van presentar dos retallables de la Festa Major: el Caramot i la Teresa. Aquests són els primers d’una sèrie de fins a cinc retallables, obra de la dissenyadora i il·lustradora vendrellenca Helena Ribas i patrocinats per la Mútua General de Catalunya. Es poden adquirir a la Llibreria Mitjans i a la Regidoria de Cultura i Festes (de dl. a dv. de 10 h a 14 h): el preu és de 4 euros pel retallable en color i de 3 euros pel retallable per pintar.