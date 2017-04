El Dia de les Esquadres felicita a Mossos del Camp per les seves actuacions

El Vendrell ha acollit la celebració coincidint amb el desè aniversari de l’obertura de l’Àrea Bàsica Policial Baix Penedès

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 17:41

Agents que van localitzar una persona d’avançada edat desapareguda en una zona boscosa de difícil accés; Mossos que van desmantellar un laboratori de drogues, i efectius que fora de servei van participar en la detenció d’autors de robatoris amb violència. Tots aquests agents dels Mossos d'Esquadra han estat felicitats aquest dilluns al Vendrell, on s'ha celebrat el Dia de les Esquadres a la Regió Policial Camp de Tarragona, coincidint amb el desè aniversari de l’obertura de l’Àrea Bàsica Policial Baix Penedès. A més, en el transcurs de l’acte s’han lliurat 156 felicitacions a Mossos d’Esquadra per diferents actuacions policials que han tingut un especial mèrit durant el 2016, o per la seva trajectòria professional. També s’han lliurat 33 felicitacions a ciutadans, funcionaris del servei d’administració de Mossos, d’altres cossos i forces de seguretat i funcionaris de Justícia.



Durant l’acte, que s’ha celebrat al Pavelló Municipal d’Esports del Vendrell, el cap de la comissaria del Baix Penedès, l’inspector Agustí Migó, ha fet balanç d’aquests 10 anys de l’arribada dels mossos a la comarca, i ha volgut tenir una menció especial amb les policies locals del territori. L’inspector ha afirmat que la bona coordinació fa que la suma d’esforços multipliqui en benefici de la societat.



L’alcalde del municipi, Martí Carnicer, ha valorat la importància del paper dels cossos de seguretat en el moment de traslladar als ciutadans la confiança i la voluntat de preservar els valors que són els que ens han de permetre progressar. També ha afegit que una de les millors formes de traslladar aquesta confiança és la coordinació entre el cos dels Mossos d'Esquadra i les policies locals.



Per la seva part, el cap de la RPCT, l’intendent Jaume Giné, ha destacat la importància de la col·laboració entre els cossos policials, que juntament amb la corresponsabilitat de la ciutadania amb la seguretat, ha aconseguit disminuir el nombre de delictes a la demarcació. L’intendent ha ressaltat també la implicació dels mossos al territori més enllà de la feina diària, la qual aporta un valor afegit en la seguretat. Finalment, ha volgut tenir una menció especial pels 10 anys de la comissaria dels Mossos al Vendrell.