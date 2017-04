El fiscal general de l'Estat substitueix els dos fiscals del cas del 3%

José Grinda i Fernando Bermejo portaven des del 2015 investigant el cas de corrupció que esquitxa alts càrrecs de Convergència

Redacció

Actualitzada 21/04/2017 a les 13:48

Els fiscals anticorrupció José Grinda i Fernando Bermejo, que portaven el cas de corrupció del 3%, han estat rellevats per ordres del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, aquest divendres, segons informa El País. Els dos portaven des del 2015 treballant en la causa, que investiga cobraments irregulars d'un percentatge del 3% del pressupost de les obres públiques adjudicades per part del govern de la Generalitat de Convergència i Unió, i amb la qual han estat imputats alts càrrecs del govern català i diversos empresaris. La causa és instruïda per Josep Bosch Mitjavila al Jutjat número 1 del Vendrell.



Grinda i Bermejo han estat substituïts per Fernando Maldonado i Teresa Duerto, dos dels tres delegats que la Fiscalia Anticorrupció té a Catalunya. Aquests es van fer càrrec, entre d'altres, de la investigació del cas ITV, en el qual està implicat Oriol Pujol Ferrusola. Per la seva banda, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, és un jutge de caire conservador, conegut per condemnar a Garzón, entre d'altres causes.