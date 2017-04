Un vehicle sospitós obliga a acordonar una zona pròxima a la comissaria de Mossos del Vendrell

Finalment, els agents han pogut comprovar que es tractava d’una falsa alarma

Actualitzada 20/04/2017 a les 14:32

Els Mossos d’Esquadra han acordonat aquest dijous, cap a dos quarts de dotze del matí, una zona propera a la comissaria del Vendrell per un vehicle sospitós que hi havia aparcat a la Riera de la Bisbal. Fonts policials han explicat que diversos indicis els han fet sospitar del vehicle i que, en aplicació dels protocols de seguretat per l’alerta antiterrorista, s’han desplaçat fins al lloc diversos efectius dels TEDAX i de la unitat canina. Els mossos han intentat localitzar, sense èxit, al propietari del vehicle -un Citroën Picasso de matrícula francesa-, i han hagut de trencar un vidre per poder-lo inspeccionar. Finalment, s’ha comprovat que el cotxe no contenia explosius ni altres element de risc i s’ha pogut restablir la normalitat a la zona.