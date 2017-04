El consistori mantindrà les campanyes a causa de l'increment constant del nombre d'accidents al municipi

Redacció

Actualitzada 19/04/2017 a les 08:33

La Policia local de Calafell ha denunciat per excés de velocitat el 80% dels vehicles que ha controlat amb un radar mòbil durant la passada Setmana Santa. El balanç final de la campanya, que va permetre controlar 223 vehicles, ha estat que 179 superaven el límit de velocitdat permés i rebran la corresponent sanció econòmica i de pèrdua de punts del permís de conduir, graduada segons la gravetat de la infracció.



Els controls de velocitat es van fer a vies com la C-31, al seu pas per la zona comercial de Mas Mel, a l’avinguda Lluís Companys o la rambla Mossèn Jaume Tobella, on l’excés de velocitat és habitual. L’Ajuntament ha anunciat que farà noves campanyes de control de velocitat per tal de mirar de revertir aquesta problemàtica, que s’intensifica en èpoques de temporada turística alta, per la major circulació de vehicles i pel relaxament de l’atenció al volant.



L’Ajuntament ha volgut deixar clar que la intenció dels controls no és recaptatòria. «Com tothom pot entendre, si es multa algú és perquè ha infringit la normativa o la senyalització, que existeixen perquè els carrers i carreteres no siguin la llei de la selva», explicava el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan M Triadó.



Calafell, segons Triadó, pateix un increment a l’alça dels accidents de trànsit des de fa alguns anys: «El 2008 es van registrar 150 accidents. El 2016, n’hi va haver 205». De les dades d'accidentalitat destaca el fet que els atropellaments s’han multiplicat per 4 en aquest mateix període



Les mateixes dades assenyalen que també s'han incrementat les infraccions que tenen entitat de delicte: el 2014, se’n van denunciar 73; el 2015, 132; i el 2016, 147.