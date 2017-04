La Giralda i el Castell de Bellesguard obren les seves portes al públic per la VI Fira Modernista

Es realitzaran diverses visites lliures, guiades i teatralitzades

L’edifici de Cal Pons, conegut com a Castell de Bellesguard, i la Giralda seran un dels principals atractius patrimonials de la VI Fira Modernista del Penedès, que tindrà lloc a l’Arboç aquest cap de setmana del 29 i 30 d’abril. Aquests emblemàtics edificis obriran les seves portes al públic, que podrà realitzar visites lliures, guiades i teatralitzades, a més d’acollir diverses activitats.El dissabte 29 d’abril, de les 11 a les 12.30h, els visitants podran veure la planta noble de La Giralda en visita lliure i a un preu molt econòmic. A la tarda, a partir de les 17.15h, el Castell de Bellesguard acollirà un dels actes més esperats de la fira: la visita guiada i teatralitzada. Aquestes visites, gratuïtes, es faran en tres torns que entraran per ordre d’arribada. L’encarregat de realitzar les explicacions oportunes serà el guia Eduard Jané, mentre que la representació teatralitzada anirà a càrrec de l’Elenc Artístic Arbocenc, recentment guardonat amb la Creu de Sant Jordi.El mateix dissabte a la nit, a les 21.45h, la Giralda acollirà un concert en solistes d’òpera a càrrec de la prestigiosa Coral Polifònica del Vendrell a un preu simbòlic de 2,5 euros. L’endemà, diumenge 20 d’abril a les 12h, hi haurà una última visita al Castell de Bellesguard, aquest cop no teatralitzada.Totes les novetats i informació detallada sobre la VI Fira Modernista del Penedès poden consultar-se a través del facebook al perfil de L’Arboç Turístic . Ben aviat podrà consultar-se el programa complet a la web de l’Ajuntament de l’Arboç.