Un conegut skater destrossa la tanca del pavelló municipal de Calafell i ho comparteix a Ia xarxa

L'Ajuntament el denunciarà per destrosses al mobiliari urbà i per «infringir el codi de circulació»

Redacció

Actualitzada 16/02/2017 a les 13:58

L’Ajuntament de Calafell denunciarà a un grup d’skaters que han destrossat la tanca del pavelló municipal i ho han difós en un vídeo a través de les xarxes socials. En el vídeo es mostra com diversos joves tiren al terra la tanca del pavelló i del Teatre Auditori del municipi d’una puntada de peu per tal de patinar per l’espai i fer diversos salts amb el monopatí. Resulta que el protagonista de les imatges és en Pol Catena, un reconegut skater de Mataró que ha enregistrat diversos vídeos a Calafell. El vídeo ha estat penjat pel mateix Catena al seu perfil d’Instagram, mentre que Doctown Escola de Skate no ha tingut reparacions en compartir-ho també a la seva pàgina de Facebook.







El consistori Calafellenc ha posat les imatges a disposició de la Policia Local aquest mateix matí per tal d’identificar els responsables de la destrossa i denunciar-los, tal i com ha afirmat el regidor de via pública, Juanjo García, a Diari Més. Els joves seran denunciats per destrosses de mobiliari urbà i «infringir el codi de circulació».



L’Ajuntament ja va tenir un desencontre amb un grup d’skaters del municipi fa un any. En aquella ocasió el consistori va denunciar els joves per realitzar salts des d’una font de l’Avinguda Espanya per on circulaven turismes, infringint així també el codi de circulació. La denúncia va acabar amb una multa de 500 euros per cada skater.