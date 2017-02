Tres empresaris investigats pel cas del 3% declaren davant del jutge del Vendrell

La fiscalia demanarà que se citi a declarar tots els detinguts en l’operació Pika un cop la Guàrdia Civil ha lliurat l’atestat dels registres

Actualitzada 16/02/2017 a les 15:46

Nova jornada de declaracions als jutjats del Vendrell pel cas del 3%. Els empresaris vinculats a la constructora Oproler, Sergio Lerma i Josep Manel Bassols, i el president de Rogasa, José Luis Romero, han accedit a declarar davant del magistrat que investiga el presumpte finançament irregular de CDC a través de l’adjudicació d’obra pública. Com ja va passar aquest dimecres amb l’extresorer de CDC, Andreu Viloca, les citacions no s’han centrat en els registres de l’operació Pika del passat 2 de febrer, tot i que s’ha preguntat als investigats per les obres del túnel de les Glòries o de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Al seu torn, segons han assenyalat fonts judicials, l’exdirector general d’Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, l’empresari berguedà Fèlix Pasquina i l’exconseller delegat de Copisa, Xavier Tauler, s’han acollit al seu dret de no declarar. Aquest dijous, la Guàrdia Civil ha lliurat al jutge l’atestat dels registres de principis de mes i ara la fiscalia anticorrupció preveu demanar que se citi a declarar en qualitat d’investigats els 18 detinguts.