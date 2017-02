Les llaunes eren manipulades per poder-les vendre sense que es notés

Actualitzada 16/02/2017 a les 20:11

Manipulen llaunes de refrescos per amagar droga a l'interior i vendre-les. Ho hem detectat al Vendrell, mira el vídeo per saber com ho fan pic.twitter.com/DOJrQcwPij — Mossos (@mossos) 16 de febrer de 2017

Els Mossos d'Esquadra han detectat al Vendrell llaunes de refrescos manipulades que servien per vendre droga. Segons informa el cos policial, les llaunes eren manipulades per amagar droga al seu interior sense que es notés, de manera que es poguessin vendre sense aixecar sospites. La llauna contenia un cilindre a l'interior on hi havia el líquid, per tal que semblés una llauna real, però al voltant d'aquest s'hi dipositava la droga. Els Mossos han fet públic un vídeo que mostra la manipulació, i que es pot veure tot seguit: