El jutge cita aquest dimecres al tresorer de CDC Andreu Viloca pel cas del 3%

La Fiscalia li atribueix un paper clau en el control del pagament de comissions a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obra pública

EFE

Actualitzada 14/02/2017 a les 18:59

El jutge de l'anomenat 'Cas del 3%' ha citat demà com a investigat el tresorer de CDC Andreu Viloca, que va ser detingut el passat 2 de febrer, ja que la Fiscalia li atribueix un paper clau en el control del suposat pagament de comissions a Convergència a canvi de l'adjudicació d'obra pública.



Segons han informat a EFE fonts judicials, el titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que manté el cas en secret, ha citat entre dimecres i dijous d'aquesta setmana, a set dels 18 detinguts per la Guàrdia Civil el passat 2 de febrer, en el marc de la investigació sobre el cas. Deu dels detinguts van quedar en llibertat en acabar els registres aquell mateix dia i vuit d'ells van ser trasllats a la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, on finalment van quedar en llibertat l'endemà, tots ells restaven a l'espera que el jutge els cités a declarar.



A més de Viloca, que ja a l'octubre del 2015 va arribar a estar en presó preventiva durant tres setmanes per aquest mateix cas, el jutge també ha citat com investigats al president d'Oproler, Sergio Lerma, i al delegat a Catalunya d'aquesta constructora, Josep Manuel Bassols.



Segons una informació que avui publica el diari El Mundo, entre la documentació intervinguda durant els registres del cas hi figura un correu electrònic dirigit, suposadament, a Bassols en el que una treballadora d'Orpoler li indica: «Josep, aquesta obra em comenta Sergio que te l'enviï i que parlis amb el Sr. Andreu». Els investigadors sostenen que el 'Sergio' que apareix en el correu és Sergio Lerma, president d'Oproler, mentre que el 'sr. Andreu' seria Andreu Viloca, que segons la Fiscalia «portava un control exhaustiu» de totes les licitacions i adjudicacions d'obra pública i de concursos oferts per diferents administracions a poder de CDC. Segons la Fiscalia, Viloca «controlava de forma sistemàtica els pagaments» al partit, que, si es confirma, es tractaria de «suborns sota l'aparença de donacions», que CDC rebia a través de les seves fundacions afins, CatDem i Fòrum Barcelona.



En un escrit, remès ahir a la nit a les parts, el jutge també ha citat, en aquest cas per dijous, a altres quatre detinguts en l'operació, entre ells l'exdirector d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rossell, l'exconseller delegat de Copisa Xavier Tauler i l'empresari Fèlix Pasquina. Segons informa avui el diari El País, Copisa va pagar 50.000 euros a CDC cinc dies abans que l'Ajuntament de Barcelona li adjudiqués al juliol del 2012 les obres de l'entorn del Mercat del Born per 2,8 milions d'euros.



Entre els detinguts en l'operació als quals el jutge encara no ha citat, hi figuren l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU), el responsable dels serveis jurídics de Convergència, Francesc Sánchez, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra.



Aquesta nova fase de la investigació del cas del 3% ha posat sota sospita l'adjudicació d'obra pública durant el govern municipal de Xavier Trias (CiU) a Barcelona, entre elles les obres del túnel de la plaça de les Glòries, concedida només tres mesos abans que CiU perdés el poder a la capital catalana.