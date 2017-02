Desarticulada una organització dedicada al tràfic internacional de drogues amb punt de venda al Vendrell

S'han detingut 18 noves persones de diverses nacionalitats

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una organització criminal d’abast internacional dedicada al tràfic de drogues que tenia un punt de venda de cocaïna i heroïna al Vendrell. Les darreres detencions es van efectuar el passat dia 1 de febrer, quan es van detenir 18 persones de diverses nacionalitats contra un delicte contra la salut pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.



Els antecedents d’aquesta operació tenen el seu origen en una investigació de l’any 2015, quan es va desarticular una organització criminal que traficava amb heroïna, cocaïna i marihuana a nivell internacional. Concretament la Unitat d’Investigació del Baix Penedès va detectar un punt de venda d’heroïna i cocaïna a un habitatge del Vendrell regentat per tres persones –un portugués i dos espanyols, que distribuïen droga les 24 hores del dia. En aquest operatiu policial es van detenir 35 persones, de les quals 25 van ingresar a presó. Els agents també van intervenir 83 quilograms d’heroïna, un quilo i mig de cocaïna i 300 grams de marihuana.



Els policies van poder confirmar durant la investigació que els líders de la organització eren que homes de nacionalitat paquistanesa que introduïen importants quantitats d'heroïna a l’Estat espanyol a través de Praga i Grècia a través de passadors o mules. Els encarregats de la posterior distribució de la droga eren persones de nacionalitat espanyola amb vincles amb els paquistanesos.



Aquesta informació va comportar l’inici d’una nova investigació a principis de l’any 2016 tutelada i dirigida pel Jutjat d’instrucció número 1 de Badalona.



En aquesta nova investigació s’han desarticulat diverses cèl·lules de l’organització criminal i s’ha acreditat el tràfic de drogues i blanqueig de capitals per part dels integrants. La droga es portava des del Pakistan i l’Afganistan a través de passadors que feien el trajecte fins a Dubai o Doha i, des d’allà, altres integrants del grup la traslladaven fins a Barcelona. Un cop a destí es feia la distribució a nivell local o es transportava a d’altres mercats com l’italià o l’anglès.



La investigació també ha pogut determinar que el cap de l'organització era un paquistanès amb passaport portuguès que es traslladava sovint a Barcelona per reunir-se amb els seus dos lloctinents, també de nacionalitat paquistanesa. En aquests viatges el líder del grup es servia d’una fundació d’ajuda a ciutadans d’origen paquistanès establerts a Catalunya des d’on procurava ocultar-se per dur a terme les seves activitats il·lícites.



La investigació va culminar l’1 de febrer amb el dispositiu policial, en què es van realitzar 17 entrades i perquisicions a poblacions com Badalona, Santa Perpètua de la Moguda, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. Es van arrestar 18 persones de diverses nacionalitats, 13 de les quals van ingressar a presó i la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.



Durant les diferents fases de la investigació s’han intervingut quatre quilograms de cocaïna, cinc d’heroïna, més de deu de substàncies adulterants i de tall i més de 18.000 euros en efectiu. A més es van bloquejar diversos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de 18.000 euros.



La investigació policial continua oberta i no es descarten noves detencions.