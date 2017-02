Un dels ocupants del vehicle ha resultat ferit lleu, i el segon il·lès

Un accident a la C-32 al Vendrell sentit Barcelona talla 1 carril @transitc32sud — Trànsit (@transit) 7 de febrer de 2017

Un vehicle ha sortit de la via mentre circulava per la C-32 a l'alçada del Vendrell aquest dimarts, 7 de febrer, pocs minuts abans de dos quarts de cinc de la tarda. Segons informa el Servei Català de Trànsit, un dels dos ocupants del vehicle ha resultat ferit lleu. El segon ha resultat il·lès. A causa de l'accident, que ha tingut lloc al quilòmetre 1 de la via en sentit nord, cap a Barcelona, s'ha tallat un carril de la carretera.