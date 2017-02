Els republicans han deixat el text sobre la taula fins el març a l’espera de redactar una proposta transaccionada amb la CUP i CiU

ACN.cat

Actualitzada 07/02/2017 a les 11:29

El grup municipal d’ERC a Calafell ha deixat finalment damunt la taula la moció on demanaven que es declarés Xavier Garcia Albiol persona ‘non grata’ al municipi per haver tractat amb «menyspreu» els veïns que van assistir a la conferència de la Generalitat al Parlament Europeu. La proposta s’havia de debatre aquest dilluns al vespre, però els republicans l’han retirat a última hora amb l’objectiu de presentar-la de nou al Ple del mes de març amb un text que previsiblement estarà transaccionat amb la CUP i CiU. Precisament, les converses d’última hora amb els cupaires i la federació nacionalista són les que han comportat la retirada temporal del text, amb la intenció de presentar una nova proposta que tingui garantits els suports d’aquests partits. Si s’arriba a aquesta entesa, mancarà encara un vot per a què la moció s’aprovi. ERC confia que el nou text aconseguirà també el suport del regidor no adscrit, Jesús Benedicto, exregidor de Ciutadans.

Mentre negocien el nou text, els republicans recorden que retiraran definitivament la moció si el coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, demana disculpes per les seva intervenció al Parlament de Catalunya, quan es va referir a «aquells senyors de Calafell, algun ben pintoresc, (...) amb càmeres al més pur estil turista» per exemplificar el «ridícul» dels assistents que va reunir la conferència del Govern a Brussel•les. Sobre aquesta qüestió, el grup municipal del PP a Calafell va demanar aquest diumenge passat que es retirés la moció d’ERC perquè es basava en una «interpretació esbiaixada» de les paraules d’Albiol, assegurant que el coordinador popular «sempre ha demostrat una profunda estima per Calafell». Els republicans han respòs a la petició del PP dient que «no és suficient» i insisteixen en reclamar una disculpa formal per part del líder del partit a Catalunya.