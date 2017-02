Els 'rapers' de la zona de Calafell es veuen les cares en una 'batalla de galls'

El certamen Golden Coast Competition enfronta els 'MC's' de la demarcació per classificar-se per a la gran final de Tarragona

El parc de la Sínia de Calafell va acollir, el passat dissabte, una 'batalla de galls' on 'rapers' de la zona van enfrontar-se a base de rimes improvisades. Aquesta prova era classificatòria per tal de poder participar a la final de l'anomenada Golden Coast Competition, que enfrontarà a Tarragona els 32 millors 'galls' de la demarcació.Els rapers Shiel, Klayck, Rome, Gostaman, Gake, Stanky, Roy, Drako, Bayt, Anser, Sdlh, Pablo, Kata, Frok, Gaps001 i Asmer van participar a les batalles, i el jurat va estar format per Chals i Occ470.De moment, els 'galls' classificats per a la final són Pharaon, Alquimista, Hache i Maki, de la classificatòria de Tortosa; i Karu, Jotapinche, Aser i Ciego, de Vilanova i la Geltrú.A continuació es pot veure una de les batalles de Calafell, protagonitzada per Chesi i Shiel:La següent és la 'batalla de galls' entre Klayck i Roy:La resta de vídeos es poden veure a través del canal de Youtube de Tarragona Hip Hop a través del següent enllaç