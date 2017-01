ERC de Calafell vol declarar Xavier Garcia Albiol persona 'non grata' al municipi

Els republicans lamenten que el líder popular tractés amb «menyspreu» i «nul respecte» els veïns que van anar a la conferència del Govern a Brussel·les

Actualitzada 27/01/2017 a les 11:01

El grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Calafell, al Baix Penedès, demanarà que el coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, sigui declarat persona ‘non grata’ al municipi. Els republicans han presentat una moció amb aquesta petició per debatre al ple municipal del proper 6 de febrer, amb la qual lamenten que aquest passat dimarts Albiol es referís amb «menyspreu» i «nul respecte» als veïns que havien assistit a la conferència que el Govern va pronunciar al Parlament Europeu.



En ple debat parlamentari, el líder dels populars va dir que el president Puigdemont havia «fet el ridícul» durant la conferència a Brussel·les, i va posar com a exemple la presència de «uns senyors de Calafell, algun ben pintoresc, nens menors d’11 anys i senyors amb càmeres al més pur estil turista». ERC de Calafell rebutja aquestes declaracions i vol que Albiol faci una rectificació pública.



La imatge del veïns de Calafell a la conferència va començar a circular per les xarxes després que la pengès al seu Twitter la periodista de Catalunya Ràdio, Sílvia Cóppulo, que estava presenta l'acte.