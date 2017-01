L'home, veí del vendrell i de 36 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força

Actualitzada 23/01/2017 a les 14:55

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Vendrell van detenir la mitjanit d’aquest dissabte 21 de gener un home de 36 anys, nacionalitat espanyola i veí del Vendrell que presumptament va robar en tres trasters a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.



Un veí de l’edifici va enxampar in fraganti el divendres a la nit el presumpte lladre. L’home va sentir sorolls provinents del pàrquing i, en acostar-s’hi, va veure que l’home sortia de la zona de trasters. El veí va avisar els agents que estaven patrullant per la zona per prevenir robatoris, els quals es van fer càrrec de la situació per esbrinar si l’individu havia comés algun delicte.



Els agents van identificar l’home i van comprovar que acabava de forçar la porta de tres trasters, d’on volia endur-se diversos objectes. A més, els Mossos d’Esquadra van observar que el detingut havia estacionat el seu vehicle en una zona amagada a prop de l’edifici.



L’individu va ser detingut com autor d’un presumpte delicte de robatori amb força. L’home, que acumula 8 detencions per delictes contra el patrimoni, va passar al Jutjat de primera instància número 7 del Vendrell i va quedar en llibertat.