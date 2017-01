Declaren els quatre antifeixistes denunciats per danys i perjudicis durant la fundació de Respeto

Una seixantena de persones es concentren exhibint pancartes de suport als investigats

Redacció

Actualitzada 20/01/2017 a les 11:17

Quatre veïns del Baix Penedès declaren aquest divendres al matí davant el Jutjat d’Instrucció número 8 del Vendrell per un presumpte delicte de danys i prejudicis durant la manifestació organitzada en contra la presentació de la plataforma política Respeto, celebrada l’abril de l’any passat. Els quatre investigats van ser denunciats per August Armengol, regidor de Plataforma per Catalunya al Vendrell. A parer d’un dels joves que declaren aquest matí, Josep Mañé, la denúncia «respon a una estratègia política basada en criminalitzar qualsevol moviment de protesta que s’oposi a les tesis de Plataforma per Catalunya, que considerem obertament racistes i feixistes». A les portes dels jutjats, una seixantena de persones s’han concentrat exhibint pancartes de suport als quatre investigats.



La mobilització origen de la denúncia va ser convocada per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UDFR) per rebutjar l’acte fundacional de Respeto, una plataforma política integrada per Plataforma per Catalunya, Espanya 2000 i Partit per la Llibertat. L’organització de l’esdeveniment va estar marcat pel secretisme del lloc on es celebrava, però UCFR va esbrinar l’indret i va convocar una protesta a les portes de l’hotel de Coma-ruga que acollia l’acte.



Després d’aquella protesta, el regidor August Armengol va denunciar quatre dels manifestants per danys i perjudicis. Un dels quatre investigats, Josep Mañé, ha assegurat aquest divendres que Armengol els ha denunciat només a ells quatre perquè són «cares visibles dels partits d’esquerres del Baix Penedès i organitzacions que planten cara al feixisme».