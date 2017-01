Adrià Puntí, cap de cartell de la desena edició del cicle Sonaprop

El festival arrencarà a finals de mes, mantenint la finca d’Heretat Sabartès com a seu central

Actualitzada 17/01/2017 a les 18:06

El cicle de música Sonaprop de Llorenç del Penedès arriba aquest any a la desena edició programant un concert especial d’Adrià Puntí. Els organitzadors han definit l’actuació del líder d’Umpah-pah com «el millor aliat del cicle» per celebrar el desè aniversari, sent el colofó d’una programació que també inclou el quintet vigatà Est Oest, el duet Maria Arnal i Marcel Bagés, i la solista Núria Graham. De fet, Graham visitarà Llorenç del Penedès després que l’any passat hagués de suspendre la seva actuació de forma inesperada. Els concerts del Sonaprop arrencaran el 29 de gener i es celebraran tots en diumenge, a les 19 hores, a la finca d’Heretat Sabartés. L’únic que es farà fora d’aquest recinte serà el concert d’Adrià Puntí, que es traslladarà a l’Auditori Pau Casals del Vendrell. Sonaprop és un festival organitzat per l’Ateneu El Centre, i a cada concert s’oferirà un maridatge amb vins i caves Sumarroca.