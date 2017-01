A Applus+ Idiada, la 'pista de fatiga' castiga a cotxes i a conductors

Un sindicat reclama que les lesions per vibració que pateixen els conductors de cotxes de prova al circuit d'Applus+ Idiada siguin malalties laborals

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 14:20

Fins a 19 denúncies s'han presentat per part de treballadors a Inspecció de Treball per les condicions de treball que han de patir els pilots provadors de vehicles a la denominada 'pista de fatiga' del circuit d'Applus+ Idiada a Santa Oliva, al Baix Penedès. I seran 20 les denúncies aquest dimecres quan està prevista la visita d'Inspecció de Treball al circuit.



Així ho ha anunciat la secció sindical de la UGT, que ha explicat que vol aprofitar la visita per «tornar a denunciar les mancances en matèria laboral que pateixen els 1.300 treballadors i treballadores que operen en el circuit i altres instal·lacions.»



Una de les reivindicacions principals de la plantilla i que concentra part de les queixes és la de les malalties originades per la vibració que reben els pilots dels prototips de cotxe que circulen per la pista de fatiga, on es fan els assajos dels cotxes per valorar la seva durabilitat. Aquesta pista està formada per llambordes irregulars que permeten explorar els límits d'aquests vehicles durant la provatura de les seves propietats. Però segons que assenyalen des del sindicat «les mateixes vibracions que reben els vehicles repercuteixen directament en els pilots provadors que els condueixen».



Des de la UGT afegeixen que, en altres empreses automobilístiques, on també es fan aquests tipus d'assajos, els riscos laborals de la pista de fatiga es minimitzen aplicant mesures correctores. «Per exemple», afegeixen, «els pilots condueixen un dia a la pista de fatiga i els dos dies següents realitzen altres tasques que no els sotmeten a aquestes vibracions. I el dia que treballen a la pista de fatiga ho fan en tongades de 45 minuts de conducció amb descansos d'una hora». Això no té res a veure amb el que es fa al circuit Applus+ Idiada.



Segons el sindicat, «desatenent les peticions del comitè», s'obliga els conductors a executar les proves durant set dies consecutius, «que poden arribar fins a sis hores de conducció diàries amb intervals de descans». Les conseqüències d'aquesta política laboral s'han traduït, segons fonts sindicals, en l'acomiadament de vuit pilots provadors en els darrers anys, «acomiadats objectivament al·legant baixa productivitat, quan senzillament les lesions produïdes en aquesta pista de fatiga els ha inhabilitat per exercir la seva tasca professional». UGT afegeix que també hi ha una quinzena de treballadors més que han estat rebaixats per la mateixa raó de les tasques de la pista de fatiga.



D'aquesta manera, des del comitè d'empresa i la UGT de Catalunya es reclama que sigui l'INSS qui s'encarregui de fer els mesuraments per determinar quins són els protocols de la prevenció de riscos laborals que cal tenir per evitar els efectes perversos de les vibracions originades a la pista de fatiga. El sindicat afirma que actualment, des de fa cinc anys, el sistema de mesuraments és el que va fer la mateixa mútua de l'empresa, «que és part interessada».



Al mateix temps els treballadors també reclamen que la Inspecció de Treball obligui Applus+ Idiada a considerar les lesions derivades per les vibracions produïdes a la pista de fatiga com a malalties laborals.