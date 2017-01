L'Ajuntament del Vendrell passa llista de les «deslleialtats» de la regidora Eva Mata

Ho ha fet públic a la seva pàgina web per la seva «voluntat de transparència»

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:49

L’Ajuntament del Vendrell ha publicat en la seva pàgina web un llistat de les accions dutes a terme per la ex regidora de Medi Ambient, Eva Mata, que consideren «deslleials» i que han valgut la seva expulsió del govern municipal. El consistori ha decidit donar aquesta detallada informació després que Esquerra hagi negat la deslleialtat institucional de Mata i hagi atribuït la decisió d’expulsar a la ex regidora a la negativa del govern a un exercici de municipalització de neteja de carrers que Mata pretenia portar a terme. L’Ajuntament afirma que aquest nou text és conseqüència de la seva «voluntat de transparència» i de «la necessitat que tots els ciutadans coneguin les circumstàncies i els detalls del debat que s’ha produït».En total el consistori fa públic un total de «7 elements de deslleialtat». Entre ells destaquen la pressió per a la contractació a dit d’una persona de confiança d’ERC vinculada a la gestió dels residus; el treball paral·lel en contra d’acord de la Junta de Govern en relació a la canalització de l’aigua de la Riera de la Bisbal; o l’ocultació de documentació en relació a l’informe sobre la validesa de la proposta de municipalització de neteja dels carrers.