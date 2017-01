Tornen a detenir el lladre de Calafell que va robar a més de 60 trasters

Se l’acusa de 10 nous robatoris en trasters de Cunit i Calafell

Els Mossos d’Esquadra han detingut novament l’home acusat de robar més de 60 trasters a Cunit i Calafell, el qual va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial el passat mes de desembre. El reincident, de 32 anys i veí de Calafell, ha tornat a ser detingut aquest 11 de gener a Segur de Calafell per un delicte de robatori amb força, aquest cop a 10 trasters.



Per una banda, l’home va cometre un robatori, el passat 21 de desembre, a un total de 6 trasters del pàrquing comunitari del número 3 del carrer Oceà Pacífic de Cunit. Per altra banda, el passat 5 de gener va robar a 4 trasters a un garatge del carrer Doctor Trueta de Calafell. El lladre es va emportar tot tipus d’objectes: des de garrafes d’oli, ampolles d’alcohol o caixes d’eina fins a roba, bicicletes o fins i tot maquinària domèstica. Els Mossos d’Esquadra estan investigant si el detingut podria tenir relació amb el robatori amb força a diversos trasters del número 2 del carrer Ventura Gassol de Calafell, produït el passat 9 de gener.



L’individu no actua sol, sinó que compta amb l’ajuda d’un còmplice que els agents tenen identificat, però encara no han pogut localitzar. Els autors dels fets actuen forçant les portes amb una eina tipus pota de cabra o amb una forta puntada. A continuació un d’ells entra a la zona comunitària per forçar els trasters amb un tornavís o obrir la porta d’una puntada de peu, mentre l’altre roman a la porta d’accés per vigilar si hi ha algun moviment.



L’home compta amb un llarg historial de delictes, ja que se l’ha detingut almenys 14 vegades en el darrer any per robatoris amb força. A més, el passat 4 de gener també va ser detingut per tinença de substàncies il·legals, tot i que va quedar en llibertat. El detingut passarà a disposició judicial aquest mateix divendres.