Expulsen la regidora de Medi Ambient del govern del Vendrell per «manca de lleialtat institucional»

L'alcalde del municipi, Martí Carnicer, ha explicat que hi ha greus discrepàncies que s'han accelerat en els últims temps

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 10:59

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha comunicat aquest dimecres la retirada de delegacions a la regidora de Medi Ambient, Eva Mata (ERC), per «manca de lleialtat institucional», per la qual cosa queda fora del govern municipal. Carnicer ha explicat que l’entrada de Mata a l’equip de govern ha presentat dificultats des del primer moment «per la reiterada falta d’informació de les seves actuacions a la resta de membres del govern, les deficiències d’algunes de les seves propostes i per una manca de respecte cap a altres regidors del govern». El batlle vendrellenc ha apuntat que «tot això s’ha traduït en un problema de lleialtat que ha esdevingut insostenible».



Les desavinences amb la regidora s’han accelerat en els últims temps, segons ha apuntat Carnicer, que ha afegit que les votacions diferenciades d’Eva Mata en el plenari han reflectit públicament aquesta situació, tot i que en algunes d’elles s’havia arribat a un consen previ.



L’alcalde ha expressat que «l’actuació interna del govern ha de presentar el màxim conses i fortalesa», tenint en compte que l’equilibri polític del govern de l’Ajuntament del Vendrell «ofereix en sí mateix prous dificultats». Per això s’ha acordat la retirada de les delegacions d’Alcaldia a la regidora Eva Mata i al seva sortida de la Junta de Govern davant la seva «manca de lleialtat institucional». La decisió es va comunicar ahir a ERC del Vendrell. Per la seva banda, la tinent d’alcalde Eva M. Serramià ha destacat que «aquesta decisió no suposa cap trencament amb ERC com a partit».



Carnicer anunciarà en els propers dies la persona que es farà càrrec de les competències de les àrees que tenia delegades la regidora Eva Mata: Medi Ambient, Sostenibilitat i Serveis Ambientals – Recollida de residus, Neteja de carrers, Cementiri i Protecció d’Animals.