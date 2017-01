El regidor d'ERC Josep Marrasé abandona el partit per discrepàncies amb l'executiva local

L’edil acusa ERC de posar traves a l'equip de govern, on seguirà com a regidor no adscrit

Actualitzada 11/01/2017 a les 20:01

Josep Marrasé ha anunciat aquest dimecres a la tarda que continuarà formant part del govern del Vendrell amb PSC i CiU, tot i que ho farà com a regidor no adscrit, abandonant així ERC. El regidor ha pres aquesta decisió hores després que l’alcalde, Martí Carnicer, expulsés del govern la republicana Eva Mata per «manca de lleialtat institucional». Davant la sortida de Mata de l’executiu, la direcció local d’ERC ha demanat a Marrasé que abandoni també el govern, però aquest s’hi ha oposat. Per aquest motiu, el regidor ha anunciat que deixa ERC. «No he vingut aquí per retirar-me i anar a l’oposició», ha afirmat. Al mateix temps, Josep Marrasé ha criticat l’actitud que els darrers mesos han mostrat Eva Mata i la direcció local d’ERC, a qui ha acusat de treballar a base de «dinamitar ponts» amb PSC i CiU, socis de govern.



Marrasé ha assegurat en roda de premsa que la situació amb ERC s’havia convertit en «insostenible», degut a la manca d’entesa amb l’executiva local i la companya republicana de govern, Eva Mata. Segons Josep Marrasé, «fa mesos» que la relació era incompatible, i ha acusat a Mata de no treballar amb consens amb la resta del govern. En aquest sentit, el regidor també ha lamentat les directrius marcades des de l’executiva local d’ERC: «Fa mesos que he demanat prioritzar els interessos del Vendrell abans que els del partit, però no ha estat possible».



Al mateix temps, Josep Marrasé ha destacat que des de l’estiu del 2015 -quan es va signar l’acord de govern entre PSC, CiU i ERC-, «tant amb l’alcalde com amb la resta de regidors sempre s’han intentat salvar les diferències», i ha senyalat directament a Eva Mata de no haver mantingut aquesta actitud. «Ella no ho ha entès, ha treballat d’esquenes, amb insolidaritat i sense respectar altres regidors», ha etzibat. Precisament, aquestes desavinences són les que ha assenyalat hores abans l’alcalde, Martí Carnicer, per justificar l’expulsió d’Eva Mata de l’equip de govern.



A causa de la sortida de Mata –que Carnicer va comunicar a ERC aquest dimarts-, la direcció local d’Esquerra ha instat Marrasé a abandonar també el govern. El regidor, però, s’hi ha oposat i ha defensat la seva continuïtat a l’executiu com a regidor no adscrit, assegurant que vol acabar la legislatura «treballant pel poble». Abandonant el grup municipal d’Esquerra, Josep Marrasé ha hagut de deixar també la militància del partit, del qual tenia el carnet des de fa més de 10 anys. El regidor ha estat especialment crític amb la direcció local, que l'ha «sotmès a un dur interrogatori» i no li ha «mostrat suport», alhora que ha assegurat que abandonar la militància és el que més l'hi «dol».



Tot i que aquest matí Martí Carnicer havia subratllat que l’expulsió d’Eva Mata no feia trontollar el pacte de govern entre PSC, CiU i ERC, el cert és que la decisió de Josep Marrasé ha trencat implícitament l’acord. D’aquesta manera, Mata continuarà la resta de legislatura com a regidora d’Esquerra des de l’oposició, mentre que el govern el formaran 8 dels 21 regidors del ple (4 del PSC, 3 de CiU i Josep Marrasé).