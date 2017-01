Calafell enderrocarà l'edifici incendiat per Sant Esteve per perill d'ensorrament

L'incendi va malmetre «seriosament» l'estructura de l'immoble, segons apunta l'informe elaborat pels serveis tècnics municipals

Redacció

Actualitzada 11/01/2017 a les 14:03

L'Ajuntament de Calafell ha aprovat l’enderroc de l’antic club Las Palmeras, situat a la carretera C-31, entre Mas Mel i Segur de Calafell. La decisió s’ha pres pel perill d’ensorrament que presenta l’edifici després d’incendiar-se el passat dia de Sant Esteve, cosa que va malmetre «seriosament» l’estructura de l’edifici, segons l’informe elaborat pels serveis tècnics municipals.



L’Ajuntament requerirà l’enderroc a l’actual propietari de l’edificació, l’entitat bancària Bankia. En cas que no obeís, l’Ajuntament farà l’obra amb caràcter subsidiari i reclamarà al banc el que costi. Fins que no s’enderroqui l’edifici es tancaran tots els accessos per tal que no hi pugui entrar ningú, ja que l’immoble estava ocupat de forma il·legal. Poques hores després d’incendiar-se els ocupes van tornar a l’edifici saltant-se la cinta policial que prohibia el pas, per la qual cosa l’Ajuntament pren aquestes mesures per prevenir riscos.



L’edifici havia estat bar i hostal. Fa prop de 15 anys s’hi va obrir el club de carretera Las Palmeras, que van tancar temps després. Des de llavors ha estat buit i s’ha ocupat il·legalment.