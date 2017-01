Un xoc entre dos camions obliga a tallar l'AP-7 a Banyeres del Penedès i crea llargues retencions

Es desvien els vehicles cap a la C-32 o la N-340 a l'alçada del Vendrell

Redacció

Actualitzada 10/01/2017 a les 10:22

Una col·lisió entre dos camions per encalç aquest dimarts a la matinada a l'AP-7, a l'alçada de Banyeres del Penedès, ha obligat a tallar l'autopista en sentit Barcelona i a desviar els vehicles cap a la C-32 o a la N-340 a l'alçada del Vendrell, cosa que ha provocat llargues retencions.



El xoc entre els dos vehicles pesants, que ha provocat un ferit lleu, s'ha produït concretament a les 4.40h de la matinada al quilòmetre 212 de l'autopista. La càrrega que duien els camions, fruita i verdura, ha bolcat a la carretera, motiu pel qual s'ha hagut de tallar l'AP-7 a l'alçada de Banyeres del Penedès. En aquests moments hi ha 2 quilòmetres de retencions a l'AP-7 i fins a 6 quilòmetres de retencions a la N-340 a causa del desviament dels vehicles per aquesta via.



Fins al lloc de l’accident, s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que aquest matí supervisen el transvasament dels dipòsits de gasoil dels camions.