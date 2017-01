Nou parc infantil i zona enjardinada per potenciar l'illa de vianants al carrer Doctor Robert

L’objectiu és «fer un espai més agradable per al passeig i que això repercuteixi en la potenciació del comerç de la zona»

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 15:45

L’Ajuntament del Vendrell ha iniciat, aquest dilluns 9 de gener, la instal·lació d’un petit parc infantil i una zona enjardinada al carrer Doctor Robert. Aquesta actuació pretén potenciar aquest tram de carrer, on s’hi ha fet una prova pilot d’ampliació de l’illa de vianants des del passat mes de juny. El regidor de Promoció Econòmica i Activitats, Kenneth Martínez, ha explicat que l’objectiu és «fer un espai més agradable per al passeig i que això repercuteixi en la potenciació del comerç de la zona».



Martínez ha explicat que ajuntament i comerciants han fet una valoració positiva de la prova pilot de l’illa de vianants, tot i que han comprovat que el flux de persones es concentra en l’eix del carrer Prat de la Riba i carrer dels Cafès. En canvi, en el tram comprès entre el carrer del Doctor Robert i el carrer Sant Magí no s’hi ha registrat tant augment de pas de persones, motiu pel qual s’ha fet aquesta actuació.



Aquestes mesures es plantegen de forma provisional fins que acabi el procés de licitació i adjudicació de les obres de renovació de clavegueram al carrer Doctor Robert que es duran a terme els propers mesos. Un cop finalitzin els treballs es podria tirar endavant la consolidació definitiva de l’ampliació de l’illa de vianants amb plataforma única.