El Vendrell recupera l'arbrat de la plaça Vella amb un sistema de torretes mòbils

Els plataners històrics es van retirar a l’octubre per motius de seguretat i per facilitar l’actuació castellera de Santa Teresa

Redacció

Actualitzada 09/01/2017 a les 14:03

La plaça Vella del Vendrell ha recuperat l’arbrat, que a partir d’ara està plantat en torretes mòbils per facilitar la creació d’espai quan els esdeveniments populars ho requereixin. Aquest dilluns al matí, l’Ajuntament ha ubicat tres grans magnòlies que substitueixen els històrics plataners, arrencats per la brigada municipal el passat mes d’octubre per motius de seguretat i per facilitar la diada castellera de Santa Teresa. En aquell moment, la regidoria de Serveis Públics va alertar que l’arbrat patia un problema de desarrelament, de manera que era convenient retirar els plataners. La decisió, però, es va anticipar per generar més espai i comoditat a les colles castelleres que actuaven el 16 d’octubre. Amb el nou sistema d’arbres plantats en torretes mòbils, l’objectiu de l’Ajuntament és, precisament, facilitar la creació d’espai a la plaça cada cop que sigui necessari.