El Vendrell instal•la un tancat a la Riera de la Bisbal per prohibir el pas de vehicles en cas de pluges torrencials

Durant els propers mesos aplicarà la mateixa mesura a dos punts més del municipi on habitualment s’estanca aigua

Actualitzada 09/01/2017 a les 12:06

La Riera de la Bisbal compta, des d’aquest dilluns, amb un nou sistema de tancat que prohibeix el pas de vehicles en cas de pluges torrencials. L’Ajuntament del Vendrell ha instal•lat un cadenat i una nova senyalització que talla el trànsit i «evita actes d’incivisme», segons ha destacat el regidor de Governació, Rafel Gosàlvez. Fins ara, en èpoques de pluges torrencials, el pas de vehicles en aquest punt del municipi a tocar de l’espai natural de Les Madrigueres es regulava amb la col•locació d’unes tanques convencionals, sovint poc eficients perquè eren manipulades pels ciutadans. El mateix tancat que s’ha instal•lat ara a la desembocadura de la Riera de la Bisbal està previst que també s’apliqui al Torrent d’en Lluc i al pont de la riera a l’altura de la plaça del Mercat.



El nou cadenat de la Riera de la Bisbal compta amb un punt de tall just a l’altura de la desembocadura, al nucli de Sant Salvador del Vendrell, i un segon punt al límit del terme municipal amb Calafell. Amb aquesta regulació, es desviarà el trànsit en cas d’acumulació d’aigua, sense el risc que cap conductor pugui manipular les cadenes que barren el pas.



En aquest sentit, Rafel Gosálvez ha admès que molts ciutadans boicotejaven la senyalització que s’utilitzava fins ara, basada en tanques que la Policia Local instal•lava manualment quan s’acumulava aigua. El regidor ha reconegut que molts ciutadans retiraven aquestes tanques per poder passar, sense col•locar-les de nou, de manera que el trànsit quedava obert i diversos vehicles havien quedat atrapats enmig de l’aigua.



Des de Protecció Civil, el cap del cos, Pere Callau, ha recordat que la Riera de la Bisbal no només canalitza les pluges del Vendrell, sinó «recull aigua de tota la comarca», ja que absorbeix totes les pluges de municipis propers. Callau ha recordat que això provoca l’estancament d’aigua força sovint, malgrat no hagi plogut al Vendrell.



Des de l’Ajuntament del Vendrell s’ha avançat aquest dilluns que el mateix sistema de tancat acabat d’estrenar s’instal•larà properament al Torrent del Lluc i al pont de la Riera de la Bisbal que hi ha proper a l’aparcament del Puig, on hi ha constants problemes de clavegueram quan s’acumulen pluges. «Són petites actuacions que donaran grans millores», ha conclòs Rafel Gosàlvez.