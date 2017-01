Els cossos policials visiten els infants ingressats a l'Hospital del Vendrell

Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional van entregar un detallet als infants que han de passar aquestes festes al centre sanitari

Redacció

Actualitzada 04/01/2017 a les 13:16

Com ja és habitual, els cossos policials van visitar aquest dilluns 2 de gener els nens i nenes de l’Hospital del Vendrell. A la cita hi van assistir la Policia Municipal junt als Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional mitjançant l’Associació Internacional de Policia (IPA).



Els agents van obsequiar als infants amb un petit detall per tal de fer-los més agradable la seva estada a l’hospital durant les festes. També es van oferir uns regals a la mare del primer nadó nascut el 2017 a la nostra demarcació, la Kira, que va néixer la matinada del dia 1 de gener a l’Hospital del Vendrell.