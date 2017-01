Detingut un dels principals traficants a nivell internacional relacionat amb la màfia italiana

L'home, que tenia una Orde Europea de Detenció i Recerca, era l'encarregat de subministrar la cocaïna a l'organització Ndrangheta des dels anys 90

Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell, van detenir aquest 3 de gener al Vendrell un home de 43 anys i nacionalitat italiana vinculat amb l’organització mafiosa italiana Ndrangheta. Sobre l’arrestat hi pesava una Ordre Europea de Detenció i Recerca emesa per l’autoritat judicial italiana, ja que havia fugit després de ser condemnat a 23 anys de presó per tràfic de drogues. El detingut era l’encarregat de subministrar cocaïna a l’organització mafiosa des dels anys 90 i està considerat un dels principals traficants a nivell internacional.



Els fets es remunten al 27 de desembre, quan una dotació dels Mossos que feia tasques de patrullatge preventiu a una urbanització del Vendrell van observar un vehicle estacionat amb matrícula italiana. A través d’una consulta internacional, els agents van saber que es tractava d’un vehicle investigat per les autoritats italianes.



Segons la informació consultada, el tot terreny pertanyia a la parella d’un home vinculat als Ndrangheta sobre el qual hi pesava una Ordre Europea de Detenció i Entrega emesa per l’autoritat judicial d’Itàlia. També detallava que l’investigat era un fugitiu condemnat a 23 anys de presó per tràfic de drogues a Itàlia, ja que l’home havia subministrat cocaïna als Ndrangheta des dels anys 90 i està considerat com un dels principals traficants a nivell internacional.



El Grup de Recerca Activa de Fugitius es va fer càrrec de la recerca de l’investigat i de la coordinació amb les autoritats italianes. Durant les indagacions realitzades van constatar que els pares i el germà del detingut utilitzaven el vehicle estacionat. Per aquest motiu, els policies van establir una vigilància discreta per detectar el moment en què qualsevol persona hi accedís i poder esbrinar el parador del fugitiu, a més d’altres mesures d’investigació.



Els agents van observar que el vehicle es posava en moviment el 3 de gener a les 7.40h, el qual es va dirigir a l’AP-7 en sentit nord. El cotxe va ser seguit per dues patrulles, una del Grup de Recerca Activa de Fugitius i una altra de la Unitat d’Investigació del Vendrell. Els policies van acreditar que a l’interior del tot terreny hi viatjaven només els pares i el germà del detingut i que es dirigia cap a França.



Paral·lelament, altres agents van continuar investigant a la urbanització del Vendrell indicis que poguessin conduir a la detenció del fugitiu. Cap a les 12.40 hores, una de les patrulles va observar un home que passejava un gos per un dels carrers de la urbanització i que tenia una gran semblança física amb la persona que buscaven. Els agents el van seguir discretament i el van interceptar quan l’home volia entrar a un habitatge. L’home els va ensenyar una carta d’identitat italiana que va resultar ser falsa. A les dependències policials es va fer una identificació que va acreditar que es tractava del fugitiu, el qual va ser detingut per donar compliment a l’Ordre Europea de Detenció i Recerca i per un delicte de falsedat documental. L’arrestat passarà a disposició judicial durant les properes hores.