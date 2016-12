El consistori afirma que aquest servei se seguirà prestant i que està estudiant com fer-ho

29/12/2016

L’Ajuntament de Calafell ha denunciat el conveni que mantenia amb l’associació de voluntaris de Protecció Civil en els darrers anys, cosa que suposa la no renovació de l’acord, amb efectes d’aquest 31 de desembre. Tot i així, l’equip de govern ha anunciat que se seguirà prestant el servei de voluntariat de Protecció civil, ja que el considera «molt vàlid i útil», i que està estudiant de quina manera fer-ho.



La decisió s’ha pres per les nombroses queixes que havien arribat a l’Ajuntament pel funcionament intern de l’associació, les quals ha pogut corroborar el consistori en el seu dia a dia. Aquestes queixes es van traslladar a la direcció de l’entitat en una reunió a principis de novembre, en el qual l’Ajuntament afirma que va comunicar el seu descontent.



En el seu comunicat, l’equip de govern municipal vol diferenciar la gestió de l’entitat de la tasca desinteressada i altruista dels seus membres, als quals agraeix el seu treball en tota mena d’actes públics i situacions d’emergència.



L’Ajuntament afirma que en els propers dies informarà sobre com es prestarà a partir d’ara aquest servei i assegura que cap activitat en les quals participaven fins ara els voluntaris de Protecció Civil quedarà desatesa.