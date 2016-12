Els Nens del Vendrell guanyen la votació dels 7 tresors del patrimoni cultural

Completen la llista el Ball de Diables; l'Església parroquial de Sant Salvador, Campanar i Àngel de Tobies; la Cercavila de foc; el Jaciment ibèric Mas de'n Gual; l'Àliga del Vendrell i el Llegat de Pau Casals

La colla castellera dels Nens del Vendrell ha estat la candidatura més votada en la votació popular dels 7 tresors del patrimoni cultural del Vendrell. Segueixen a la candidatura guanyadora, que ha rebut 470 vots, el Ball de diables amb 428 vots; l’Església parroquial de Sant Salvador, Campanar i Àngel de Tobies amb 426; la Cercavila de foc amb 392; el Jaciment ibèric Mas d’en Gual amb 371; l’Àliga del Vendrell amb 342 i el Llegat de Pau Casals amb 297 vots.



La votació ha comptat amb la participació d’un total de 1.471 persones, que han emès 6.607 vots. Cada participant ha pogut votar fins a set candidatures diferents. De les 300 candidatures que es van presentar, només 30 han aspirat a convertir-se en un dels set tresors patrimonials. Des de l'organització Capital de la Cultura Catalana han destacat l’alta implicació dels ciutadans a la campanya, assenyalant que un 63% dels vots han vingut del Baix Penedès, però un 37% han estat de fora, especialment de comarques veïnes.



A partir d’avui els set elements elegits com a Tresor del patrimoni cultural del Vendrell s’incorporaran a la Llista representativa dels tresors del patrimoni cultural del món, del Bureau Internacional de Capitals Culturals. D’altra banda, s’iniciarà la projecció nacional i internacional dels escollits. Principalment, s’elaboraran newsletters en diferents versions lingüístiques, que s’enviaran a 600.000 persones de 73 països diferents, que són les que han participat activament en alguna de les 27 campanyes anteriors que l’organització Capital de la Cultura Catalana han realitzat arreu del món. També s’elaboraran peces periodístiques dels 7 tresors del patrimoni cultural del Vendrell per a publicar en els mitjans de comunicació.



La campanya, organitzada conjuntament per l’organització Capital de la Cultura Catalana i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, vol promoure i divulgar el patrimoni cultural de la capital del Baix Penedès d’una manera didàctica, pedagògica i lúdica, a més de motivar la visita als llocs escollits. A més, pretén establir noves rutes turístiques que permetin als visitants conèixer la riquesa patrimonial del Vendrell.Els Nens del Vendrell guanyen la votació dels 7 tresors del patrimoni cultural