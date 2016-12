Viuen al número 10 del carrer Rabassaires i la convivència entre uns i altres és impossible

Actualitzada 27/12/2016 a les 22:06

La convivència és impossible, fins al punt que han hagut de marxar del seu pis. Els veïns del número 10 del carrer Rabassaires del Vendrell s’han vist obligats a deixar casa seva per l’incivisme dels ocupes que s’han instal·lat als pisos superiors. Denuncien que, a banda dels sorolls, llencen excements de les mascotes pels balcons i que han trencat la claraboia de l’escala. Asseguren que, en un dels habitatges ocupats, estan duent a terme obres i que, per tant, temen que aquests treballs puguin afectar l’estructura de l’immoble.



Els problemes amb els ocupes del carrer Rabassaires ja van començar l’any passat. Una parella que hi vivia al bloc afirma que, després de moltes denúncies, es va arribar a judici però aquest, finalment, es va suspendre.



Asseguren que van haver d’arreglar una de les portes del terrat que havien trencat per poder entrar als pisos. «Quan plovia l’escala semblava una cascada, entrava aigua, i vam arreglar la porta. Aleshores, van trencar la claraboia per poder entrar», narra Julio Cabrerizo a la Televisió del Vendrell.



El veí i la seva parella expliquen que els ocupes han doblegat l’antena de la comunitat amb l’objectiu de causar molèsties a la resta de propietaris i provocar la seva marxa. «Van intentar entrar al nostre pis mentre dormíem», diu ella.



Els veïns denuncien que havien de patir la brutícia que la presència dels ocupes generava a tota l’escala. A més, segons diuen, els llençaven els excrements de les seves mascotes al seu balcó. Un dels ocupes ha marxat i ha deixat mascotes a les quals alimenten regularment. Però, segons asseguren els veïns, els gossos no paren de bordar en tot el dia i la nit, provocant molèsties a tot el carrer. Els temors dels propietaris dels habitatges van més enllà donat que, en un dels immobles, estan duent obres, evidentment, sense permís.Temen que els treballs puguin afectar a l’estructura general de l’edifici.



Els veïns, i també el promotor del bloc de pisos del carrer Rabassaires del Vendrell, han presentat una denúncia general per tal de trobar una solució definitiva. Afirmen, però, que la demora en els pagaments per part del promotor a l’advocat està endarrerint els tràmits per poder fer-los fora de fora definitiva.