Denunciats quatre participants de la manifestació contra la reunió de la federació d'ultradreta Respeto

Els ha denunciat el dirigent de PxC i regidor de l’Ajuntament del Vendrell, August Armengol

Redacció

Actualitzada 28/12/2016 a les 13:27

El dirigent de PxC i regidor de l’Ajuntament del Vendrell, August Armengol, ha denunciat quatre persones, veïns del Vendrell i del Baix Penedès, per la seva suposada participació en la manifestació antifeixista del passat 23 d’abril a Coma-ruga contra la presentació de nova federació política Respeto, en la qual conflueixen les formacions d’ultradreta Plataforma per Catalunya (Pxc), Plataforma por la Libertad (PxL) i Espanya 2000 (E2000).



Una vuitantena de persones van participar en la manifestació antifeixista, celebrada el 23 d’abril davant l’hotel Termaeuropa. L’acte va ser convocat per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme per tal de mostrar el rebuig envers «un congrés xenòfob i feixista» a la comarca. La manifestació va acabar sense incidents. Tot i així el dirigent de PxC al Vendrell i líder d’una de les formacions que conforma Respeto, August Armengol, ha denunciat quatre persones per la seva suposada participació en l’acte de rebuig.



La plataforma Solidaritat Antifeixista afirma que diverses persones ja han estat denunciades anteriorment «a causa del seu compromís amb la lluita contra el feixisme i el racisme que presenta el PxC». Asseguren que «seguirem donant resposta al racisme i el feixisme» i «no deixarem als companys i companyes sols», per la qual cosa pròximament anunciaran actes i convocatòries referents a aquestes denúncies.