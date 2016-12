La 6a Sant Silvestre del Vendrell recapta 606 euros per la campanya 'Nassos contra el càncer'

La cursa solidària va comptar amb prop de 200 participants de totes les edats

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 10:57

Un total de 606 euros s’han recaptat aquest dilluns 26 de desembre en la 6a Sant Silvestre del Vendrell, que enguany va a favor de la campanya Nassos contra el càncer de la Federació Catalana d’entitats contra el càncer (FECEC) en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. A més, de manera voluntària també es va fer recollida d’oli a favor del banc d’aliments de Càritas del Vendrell. La cursa solidària, organitzada per la Regidoria d’Esports del Vendrell i el Club d’atletisme Runners El Vendrell, ha comptat amb prop de 200 corredors participants.



A les 10h al Centre Cívic l’Estació, punt de sortida i arribada dels corredors, es va iniciar la prova dels més petits, la cursa de 400 m, en la qual hi van participar els nens nascuts al 2008 i posteriors. El Martí Calatayud i l’Ainoa Rodríguez, ambdós del C. Runners El Vendrell, van ser els guanyadors. A la cursa de 800 m, amb nens amb edats compreses entre els 9 i 12 anys, creuaven en primera posició la línia de meta Joel Alcaraz i Griselda Serret.



La prova Open de 5 quilòmetres va començar a les 10.30h. Els guanyadors, en les respectives categories masculina i femenina, van ser Naoufel Erraoui (FCB) i Carolina Menendez (Esportiu Penedès). En aquesta prova els corredors locals també van tenir el seu reconeixement. Els primers en arribar a meta van ser Roger Rodríguez (masculí) i Mar Lozano (femení).



El lliurament de premis va comptar amb la presència de l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, el Regidor d’Esports, Ferran Trillas, Sergi Calatayud en representació del Club d’Atletisme Runners El Vendrell i Clara Rosàs, gerent de la FECEC. .