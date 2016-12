La policia de Calafell avisa de l'aparició de porcs senglars al port

Emet un seguit de consells a la ciutadania per evitar ser atacat per un d’aquests animals

Actualitzada 26/12/2016 a les 20:30

Diversos exemplars de porcs senglars han estat vistos a zones urbanes de Calafell en els darrers dies. A mitjans d’aquest mes de desembre es va alertar de la presència d’una família d’exemplars al port de Segur de Calafell de matinada. Segons la policia local d’aquest municipi, en els darrers dies s’han tornat a veure alguns d’aquests animals que s’acosten a zones urbanes per tal de buscar menjar. En concret, s’haurien albirat porcs senglars a la zona del port de Segur de Calafell.



Tot i que aquests animals no són, a priori, perillosos, poden atacar en sentir-se amenaçats. Per aquest motiu, la policia local de Calafell ha fet públics tot un seguit de consells sobre què fer si un ciutadà es troba a prop d’un d’aquests animals.



La policia recomana mantenir la calma i, sobretot, no arrencar a córrer. Recorden que els porcs senglars poden reaccionar davant de moviments estranys.



Recomanen, d’altra banda, estar alerta quan es transiten els camins rurals. Tanmateix, la policia local dóna altres consells per evitar que aquests animals salvatges s’acostin a zones urbanes i adquireixin hàbits domèstics. Demanen que no se’ls doni mai menjar i que es llencin les bosses d’escombraries a l’interior dels contenidors. Sovint, les illes de contenidors atrauen aquests animals per la facilitat que tenen per trobar menjar.



Evitar que entrin a l’hort o al jardí, reduir la freqüència de reg als jardins a l’estiu, i evitar també tenir plantes bulboses –que formen part de la seva dieta– a l’abast d’aquest animal, són altres de les recomanacions que es fan.



La policia local recorda que la domesticació dels porcs senglars els perjudica, perquè els fa tornar-se vulnerables i incapaços de tornar a la vida salvatge. En aquests casos, han de ser capturats i tancats o sacrificats. La policia de Calafell, demana, d’altra banda, que en cas d’albirar exemplars a les zones urbanes s’avisi al cos de seguretat. D’altra banda, la presència de procs senglars a zones urbanes és un perillo també per la seguretat viària.