La Generalitat prorroga 5 anys més el contracte amb la societat multinacional IDIADA

Amb aquesta prolongació la societat podrà efectuar inversions a llarg termini

Actualitzada 27/12/2016 a les 20:16

El Govern de Catalunya ha autoritzat els tràmits necessaris per prorrogar durant cinc anys el contracte de gestió amb la societat Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil Automotive Technology (IDIADA), que vencia el proper 2019. La societat, participada en un 20% per la Generalitat de Catalunya i ubicada a Santa Oliva, al Baix Penedès, havia demanat aquesta prolongació com a garantia per efectuar inversions a llarg termini.



IDIADA presta serveis especialitzats d'assaig, recerca, desenvolupament, control de qualitat i de certificació en el sector de l’automòbil i té un fort impacte territorial i industrial a Catalunya. Les seves instal·lacions generen més de 1.000 llocs de treball directes i 400 d'indirectes. La seva activitat, a més de contribuir a consolidar la indústria catalana de l’automoció, atreu a Catalunya empreses com Mercedes, Audi, Ferrari, Yokohama o Hankook.