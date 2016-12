Detingut per amenaçar una parella amb un ganivet per robar-los el telèfon mòbil

L'individu, de 34 anys i veí del Vendrell, havia comès dos robatoris de mòbils més la mateixa setmana

Redacció

Actualitzada 27/12/2016 a les 13:54

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 22 de desembre un home de 34 anys i veí del Vendrell que va amenaçar una parella amb un ganivet per robar-los el telèfon mòbil. A més també se li atribueixen dos robatoris de mòbils més que es van produir la mateixa setmana a tres víctimes, dues d’elles menor d’edat. L’individu ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència, un de lesions i dos robatoris amb intimidació, un d’ells en grau de temptativa.



Els fets es remunten al 22 de desembre a la nit a l’avinguda Jaume Carner del Vendrell, quan el detingut va amenaçar una parella amb un ganivet per robar-los els mòbils. Una de les víctimes va baixar de la vorera i es va situar al mig del carrer per demanar ajuda, fins que va aconseguir aturar un vehicle i una ambulància. Les persones que els van prestar ajuda van trucar als Mossos d’Esquadra, que van localitzar i detenir al carrer Trulls el presumpte l’autor de la temptativa del robatori minuts després. En l’escorcoll, els agents li van localitzar un ganivet de grans dimensions que portava amagat sota la jaqueta.



Els Mossos d’Esquadra, després de fer investigacions posteriors als fets, van poder relacionar el detingut amb altres robatoris violents i amb intimidació que van succeir al Vendrell aquella mateixa setmana.



Un dels robatoris va tenir lloc el 20 de desembre prop de les 19.15h a la carretera de Valls del Vendrell, quan l’home va amenaçar dos menors de mort i els va robar els telèfons mòbil d’una estrebada. L’individu va estirar amb tanta violència que una de les menors va haver de rebre assistència sanitària.



Per altra banda, el lladre va cometre un altre robatori el 22 de desembre prop de les 13.55h a l’Estació del Barri Marítim de Coma-ruga. L’home va treure un ganivet per intimidar una dona que acabava d’aparcar el cotxe a l’estació de Sant Vicenç de Calders, la qual li va entregar el mòbil atemorida.



El detingut, amb nombrosos antecedents policials, va passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 3 del Vendrell, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.