Detenen dos homes de Calafell acusats de robar a més de 60 trasters

Els detinguts, de 32 i 41 anys respectivament, van cometre els robatoris a Cunit i a Calafell

Actualitzada 27/12/2016 a les 16:43

Agents de Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de desembre un home de 32 anys d'edat, i l'endemà un de 41 anys, tots dos veïns de Calafell i nacionalitat espanyola, com a presumptes autors, respectivament, de 37 i 24 robatoris amb força en trasters d'edificis del Baix Penedès.



Des de finals d'estiu, els mossos tenien oberta una investigació arran una sèrie de robatoris en trasters d'edificis de Calafell i Cunit. Tots aquests tenien la mateixa tipologia i, pel nombre de portes forçades i quantitat d'objectes sostrets, els mossos sospitaven que comptessin amb la participació de més d'una persona. Els autors dels fets forçaven les portes amb una eina tipus pota de cabra o amb una forta puntada. Un cop entraven a la zona comunitària, forçaven molts trasters en poc temps i s'emportaven tota mena d'objectes.



Aquest desembre, els investigadors van rebre denúncies per dos fets ocorreguts en edificis del carrer Emigdi Rodríguez Pita de Segur de Calafell, on van robar-hi en 24 trasters, i del carrer Francesc Macià de Cunit, on van violentar 13 trasters més. Els mossos van contactar amb testimonis d'un dels fets i, juntament amb els indicis que van recollir en els altres casos, van poder determinar la identitat dels presumptes autors dels robatoris. Aquests són dos homes ja detinguts anteriorment també per robatoris en trasters.



Així doncs, dimecres de la setmana passada van detenir al municipi del Vendrell un home de 32 anys d'edat i dijous, a Calafell, un home de 41 anys d'edat. A un d'ells els agents li van comissar un carret ple d'eines i d'altres objectes provinents, presumptament, dels robatoris. Actualment la investigació continua oberta i no es descarten noves imputacions d'altres robatoris segons la procedència dels objectes recuperats. Els dos detinguts van passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. L'autoritat judicial va decretar la llibertat amb càrrecs per a tots dos.