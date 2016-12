Segons el sindicat CCOO, els treballadors havien de cobrar la nòmina abans del 22 de desembre i encara resten a l'espera

27/12/2016

Els treballadors municipals d'una residència del Vendrell tenen un enfrontament amb l'Ajuntament per l'endarreriment en el pagament de sous. Segons el sindicat CCOO, havien de cobrar la nòmina abans del 22 de desembre, i aquell mateix dia l'alcalde, Martí Carnicer, va decretar el pagament i va deixar les revisions a posteriori, encara que hi ha qui encara no ha cobrat i ho faran aquest dimecres 28 de desembre, segons fonts de l'Ajuntament.



El fet que hagi passat Nadal i encara no se'ls hagi pagat parteix d'una sospita del nou interventor que, des de fa mesos, comporta que s'acabi efectuant cinc o sis dies més tard. El motiu és que detecta algunes qüestions que no estan ajustades a la normativa. No pel que fa a les nòmines, sinó a les ajudes socials que s'adjunten.



El passat dia 22, CCOO va protestar davant l'Ajuntament, mentre que les últimes en cobrar, les treballadores de la residència La Muntanyeta del municipi, no ho faran fins al 28. No es tracta només de la nòmina, sinó també de la paga extra de Nadal, i la seva situació és «complicada», segons reconeix Ramón Córdoba, representant de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO. I és que en aquesta plantilla es concentren els sous més baixos, les famílies monoparentals i amb fills, i per tant la necessitat del sou és més urgent.



Segons fonts municipals, el problema del cobrament pertany a l'àmbit de les entitats financeres, algunes de les quals no han tramitat amb prou diligència. Córdoba, per la seva banda, ha carregat contra el consistori: «Perjudiquen molt les famílies. Si hi ha alguna cosa que s'ha d'arreglar, que s'arregli, però que no ho facin passar malament a les treballadores». De la seva banda, l'Ajuntament assegura que va intentar contactar amb elles durant aquests dies festius, sense resultat.