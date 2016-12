S'incendia una casa okupa a Segur de Calafell

El foc s'ha declarat a les 16.02h d'aquest dilluns

Actualitzada 26/12/2016 a les 18:03

Un incendi s'ha declarat avui a les 16.02h en un vell edifici ocupat de Segur de Calafell situat al carrer de Lluís Companys número 10. L'edifici on s'ha produït el foc està dividit en tres mòduls. Un d'ells ha cremat totalment, mentre que el segon ha patit afectacions pel fum i el tercer no ha patit cap afectació. L'incendi no ha provocat ferits, ja que en el moment en què s'ha produït no hi havia ningú a l'immoble. Tampoc ha calgut desallotjar cap veí.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues dotacions de la Policia Local, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM, tot i que no hi ha hagut ferits. L'edifici ha estat precintat i els Bombers han treballat en l'extinció del foc i en tasques de ventilació dels dos mòduls afectats fins prop de les 18h.Un usuari de Twitter ha publicat un vídeo en el qual es pot veure l'aparatós incendi.