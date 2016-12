Amenaça diverses persones amb una arma simulada i fuig conduint sota els efectes de l'alcohol

Els fets es van produir durant la nit de Nadal, aquest 25 de desembre a la matinada, al Vendrell

Redacció

Actualitzada 26/12/2016 a les 11:37

La matinada de la Nit de Nadal va acabar amb un detingut al Vendrell. Concretament els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 53 anys, nacionalitat xilena i veí del Vendrell per un delicte d'amenaces i un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol.



Els fets es van produir aquest 25 de desembre a la matinada al carrer Jaume Carner, just davant del Bar Rústic del municipi, on es va produir una baralla entre el detingut i altres persones presents al lloc dels fets. L'home es va encarar a diverses persones tot amenaçant-les amb una arma, amb la qual va disparar diversos trets a l'aire. Finalment va resultar que l'arma només feia soroll, ja que era simulada. Després, el posteriorment detingut, que anava begut, va agafar el seu vehicle per fugir del lloc dels fets.



Els Mossos d'Esquadra van poder detenir l'home de 53 anys la mateixa matinada per un delicte d'amenaces i conducció sota els efectes de l'alcohol.