Detenen quatre persones implicades en el cultiu de 980 plantes de marihuana

Es tracta d'una organització que tenia dues plantacions de marihuana 'indoor' a Segur de Calafell

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 13:11

La Guardia Civil ha desmantellat una organització dedicada al cultiu de marihuana a Segur de Calafell, on han intervingut dues plantacions ‘indoor’ amb 980 plantes de marihuana, a més de material utilitzat en la plantació. En total s’han detingut quatre persones d’entre 35 i 52 anys de nacionalitat espanyola pels delictes contra la salut pública, organització criminal i defraudació de fluid elèctric.



El cos policial va iniciar les investigacions el mes d’agost en tenir coneixement que un habitatge de Segur de Calafell estava connectat directament a la xarxa general del fluid elèctric. Els investigadors van comprovar que de dins la casa hi sortia una forta olor a marihuana, a més de veure com diverses persones entraven i sortien realitzant tasques de manteniment i d’obres. Els agents van corroborar que es tractava d’obres de muntatge d’una plantació ‘indoor’ de marihuana, que requereix una gran quantitat de material elèctric, a més d’aigua, llum i extracció de vapors.



Els investigadors van observar el passat 20 de desembre com el propietari de l’habitatge estava llançant material procedent de la poda de marihuana. En aquest momento els agents van entrar a l’interior del domicili i van veure com en una habitació hi havia una trapa feta amb les mateixes rajoles del terra que, en ser aixecada, permetia accedir a un soterrani. En aquest espai hi van trobar un sofisticat laboratori pel cultiu de marihuana i hi van intervenir 677 plantes en inici de creixement, així com material per al cultiu. També van localitzar 7 quilos i mig de cabdells de marihuana llestos pel consum.



En la inspecció realitzada en el domicili els agents van observar uns conductes que connectaven amb la casa del costat, els quals servien per ventilar i extreure els vapors d’ambdós habitatges i portaven una forta olor a marihuana i soroll de maquinària eléctrica. Els agents van entrar a la vivenda anexa la mateixa tarda del 20 de desembre on, com en l’altre habitatge, hi van trobar una altra plantació ‘indoor’ amb 303 plantes en avançat estat de floració i material pel cultiu.



Com a resultat d’aquestes dues intervencions, la Guàrdia Civil va detenir el propietari de la primera vivenda i els dos propietaris de la segona, un home i una dona. Aquest dijous 22 de desembre es va detenir al cap de l’organització, que resideix a Huesca i s’encarregava de fer la compra de materials pel cultiu i d’organitzar i distribuir les tasques de cada membre. Els abonava diners estipulats com a membres de l’organització. Els detinguts ja han passat a disposició judicia del Jutjat d’Instrucció número 3 del Vendrell.