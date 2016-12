Dos carrils tallats a l'AP-2 a Montmell per l'incendi d'un camió

El foc ha afectat el 100% del camió i part de la vegetació dels marges de la via

El foc afecta el camió que NO transporta mercaderies perilloses. També ha afectat vegetació marges autopista. 7 vhes #bomberscat activats. https://t.co/ozCTRdtK8a — Bombers (@bomberscat) 20 de desembre de 2016

Un camió s'ha incendiat aquest dimarts mentre circulava per l'autopista AP-2 al Montmell, al Baix Penedès. El vehicle resta aturat al marge de la via, al punt quilomètric 222. Segons informen els Bombers de la Generalitat, el foc hauria afectat la totalitat del camió, i també s'hauria estès per part de la vegetació del marge. A més, asseguren que el camió no transportava mercaderies perilloses.Fins a set dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per tal de controlar l'incendi. L'incident ha tingut lloc en sentit Saragossa, i l'hora de l'avís ha estat les 17.40 hores. Fins al punt concret també s'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra.El Servei Català de Trànsit informa que els fets han obligat a tallar dos dels tres carrils de la via formant-se, aproximadament, un quilòmetre de retencions en el carril restant.