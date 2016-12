Crema completament el traster d'un habitatge de Calafell

A l'interior hi havia mobles, bicicletes, un congelador i una rentadora, entre d'altres

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 09:05

El traster del número 308 de l'avinguda Espanya de Calafell ha cremat completament aquest divendres prop de les 5.30h de la matinada. A l'interior de l'habitació on s'ha produït l'incendi hi havia tot tipus de material i objectes, entre ells bicicletes, mobles, un congelador i una rentadora, que han quedat totalment calcinats.



El foc no ha provocat ferits ni ha afectat a la resta de l'habitatge, ja que el traster es troba en un edifici separat situat al costat de la casa, d'una sola planta. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues dotacions de bombers, que han aconseguit extingir l'incendi en prop d'una hora.