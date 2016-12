Els fets es van produir aquest dimecres a les 22.15h

Redacció

Actualitzada 15/12/2016 a les 08:41

Un incendi es va declarar aquest dimecres al voltant de les 22.15h a l'antic edifici del Mercat de Calafell, situat al número 90 de la carretera de Barcelona. El foc es va originar en cremar la runa que hi havia acumulada a l'interior de l'edifici. Els veïns del bloc de pisos de sobre van ser evacuats per precaució i l'incident no va causar cap ferit. Fins el lloc dels fets es van traslladar tres dotacions de Bombers.